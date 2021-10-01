В Украине начался осенний призыв, больше всего срочников набирают в ВСУ

"1 октября в Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и других войсковых формирований. [...] Очередной призыв граждан Украины на срочную воинскую службу будет проходить в октябре – декабре", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ уточнил, что первые отправки призывников начнутся 5 октября, а завершится призыв 21 декабря.

"Кабинет Министров установил численность будущих срочников в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил – 6500 человек, Национальной гвардии – 4775 человек, Государственной пограничной службы – 1700 человек, Государственной специальной службы транспорта – 600 человек", – рассказали в командовании ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что доля контрактников в Вооруженных силах растет и составляет сейчас 18% из общего количества.