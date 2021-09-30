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Операция врага достигла цели – Минобороны Украины об анкете с "Отечественной войной" для призывников

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В Минобороны утверждают, что распространяются фейки трех групп
В Минобороны утверждают, что распространяются фейки трех групп
Фото: mil.gov.ua

Распространяемая в соцсетях информация о раздаче призывникам в военкомате Соломенского района Киева бланков автобиографии с вопросами о родственниках за границей и о занятиях родителей "в период Отечественной войны" – фейк, используемый в информационной войне. Об этом 30 сентября в Facebook заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Этот фейк об "автобиографии призывника" уже проверяли, и я его опровергала несколькими днями ранее. Впрочем, его распространение продолжилось уже с требованиями "навести порядок в военкоматах" – то есть информационная операция врага достигла цели", – написала она.

Замминистра считает, что "неслучайно этот фейк распространили незадолго до начала призывной кампании", и подчеркнула, что подобное происходит каждый год.

Она систематизировала "фейки-зради" в три группы:

  1. юношей призывного возраста вылавливают и силой доставляют в военкоматы;
  2. военкоматы ставят на учет лицо с инвалидностью;
  3. военкомат раздает для заполнения автобиографию с таким вопросом.

"Поскольку других тем для "зради" в военкоматах пока не придумали, то чередуют эти три. Скажем, история с "автобиографией призывника" искусственно раскручивалась в 2014-м, 2015-м, 2018-м и вот сейчас. Ежегодно под такие фейки находится какой-то реальный человек, который что-то из этого перечня утверждает. Не раз это завершалось судебными разбирательствами, и центры комплектации и социальной поддержки (военкоматы) выигрывали эти суды", – объяснила Маляр.

По ее словам, "проблема этих фейков заключается в том, что призывная армия – это одна из основных мишеней информационных атак РФ еще с 1990-х годов".

"Лично я изучала и обобщала методику этих дискредитационных кампаний, реализуемых руками наших неравнодушных граждан. Они все организованы по одной схеме и "выстреливают" под призывные кампании. Их цель – чтобы как можно меньше людей желали служить в армии", – подчеркнула Маляр.

Она отметила, что основной целевой аудиторией таких кампаний являются родители будущих призывников, которые стали "жертвой дезинформации" и которых "использовали втемную или сознательно".

Замминистра обороны также подчеркнула, что в перечне документов, предоставляемых призывниками при постановке на учет в военкомате, автобиография не значится.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1985977824894583

Контекст:

27 сентября фото бланка анкеты опубликовала в Facebook жительница Киева Наталья Денисенко. В документе якобы предполагается, что дата рождения призывника – до 2000 года, кроме того, там требуют вносить информацию "чернилами, без помарок и исправлений". Киевлянка утверждала, что такую анкету в школе получил ее сын, родившийся в 2005 году. Публикацией Денисенко поделились десятки пользователей.

Денисенко уже отреагировала на пост Маляр и заявила, что готова встретиться с ней и показать "эти фейки".

Теги: армия, призыв, военкомат, Минобороны, соцсети, Анна Маляр, документы, фейк, дезинформация, родители
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