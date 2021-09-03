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Минобороны Украины тестирует онлайн-сервис для призывников, военнообязанных и резервистов

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В Минобороны сообщили, что процедура изменения места регистрации военных и призывников занимает от трех дней до двух недель
В Минобороны сообщили, что процедура изменения места регистрации военных и призывников занимает от трех дней до двух недель
Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины в тестовом режиме запустило цифровой сервис, с помощью которого военнообязанные, резервисты и призывники смогут изменить регистрацию места жительства. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба министерства.

"Это нововведение в первую очередь касается людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у которых есть правильно оформленные необходимые документы. Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карт", – уточнили в релизе.

В министерстве отметили, что раньше процедура изменения места регистрации занимала от трех дней до двух недель. Для этого надо было посещать территориальные центры комплектации и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и встать на учет в другом.

"Электронная услуга "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме в Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге и в Киеве. Сейчас параллельно функционирует бумажный вариант изменения регистрации места жительства. Но наша задача в будущем максимально адаптировать новый сервис в техническом плане под реалии и отойти от печатей в документах", – заявили в директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности Минобороны.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • зайти на портал "Дія";
  • заполнить электронное заявление;
  • внести личные данные;
  • выбрать нужную опцию;
  • внести личный номер регистрации.

"Дія" сделает запрос в Единый госреестр военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Количество активных пользователей приложения превысило в августе 2021 года 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Теги: Украина, Министерство обороны Украины, документы, ID-карта, госреестр, личные данные
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