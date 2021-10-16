"Легализация аннексии". Чубаров объяснил, зачем Россия проводит перепись населения в оккупированном ею Крыму

Чубаров: России рано или поздно придется отвечать и за это преступление Фото: Саід Ісмагілов / Facebook

"Задача, которую поставили перед собой российские оккупанты, направлена на легализацию попыток аннексии Крыма, попыток, которые длятся более семи лет. Крым оккупирован, и РФ пытается аннексировать эту территорию. Незаконная перепись – одно из многих действий, опираясь на которые Российская Федерация пытается убедить международное сообщество в том, что Крым, мол, является территорией России и никакие иные требования, ожидания, подходы тут неуместны, как любят говорить сегодняшние российские политики, включая их президента [Владимира] Путина", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что включение Крымского полуострова в состав РФ "абсолютно незаконно" и "абсолютно не признается всем международным сообществом".

"Кроме того, проведение незаконной переписи, разумеется, преследует цель размытия государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом", – считает Чубаров.

По его словам, за время оккупации на территорию украинского Крыма незаконно переселилось около 1 млн граждан России.

"Такое искусственное, целенаправленное, задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ею территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление", – подчеркнул Чубаров.