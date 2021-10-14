"Над обвинениями ФСБ хочется смеяться и злиться". Джелялов передал письмо из неволи в Крыму

Джелялов находится под арестом в Крыму с 6 сентября Фото: Рефат Чубаров / Facebook

"Когда читаешь строки обвинения, сочиненные каким-то сотрудником ФСБ, то хочется одновременно смеяться и злиться. Смеяться над той скудной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму и тем самым обвинить само это движение, всегда исповедовавшее ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов", – написал Джелялов.

По его словам, оккупанты пытаются "убедить мировое сообщество, всегда поддерживавшее стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар готовы к насильственным действиям".

Первый замглавы Меджлиса считает, что такая попытка "заранее обречена на провал".

"Злиться на ту гнусную ложь, какое-то средневековое мракобесие, в котором меня обвиняют, сочиняя несуществующие в моей голове умыслы, лживые показания скрытых свидетелей. Злиться на неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то мере честно противостоять твоим убеждениям. Убеждениям, которые и я, и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий", – объяснил Джелялов.

Он подчеркнул, что вся "вина" крымских татар состоит в "смелости иметь убеждения и делиться ими открыто и публично".