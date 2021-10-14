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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Над обвинениями ФСБ хочется смеяться и злиться". Джелялов передал письмо из неволи в Крыму

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Джелялов находится под арестом в Крыму с 6 сентября
Джелялов находится под арестом в Крыму с 6 сентября
Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Содержащийся под стражей в оккупированном Россией Крыму первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов передал из неволи письмо на свободу. Его опубликовал 13 октября в Fаcebook адвокат Николай Полозов.

"Когда читаешь строки обвинения, сочиненные каким-то сотрудником ФСБ, то хочется одновременно смеяться и злиться. Смеяться над той скудной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму и тем самым обвинить само это движение, всегда исповедовавшее ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов", – написал Джелялов.

По его словам, оккупанты пытаются "убедить мировое сообщество, всегда поддерживавшее стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар готовы к насильственным действиям".

Первый замглавы Меджлиса считает, что такая попытка "заранее обречена на провал".

"Злиться на ту гнусную ложь, какое-то средневековое мракобесие, в котором меня обвиняют, сочиняя несуществующие в моей голове умыслы, лживые показания скрытых свидетелей. Злиться на неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то мере честно противостоять твоим убеждениям. Убеждениям, которые и я, и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий", – объяснил Джелялов.

Он подчеркнул, что вся "вина" крымских татар состоит в "смелости иметь убеждения и делиться ими открыто и публично".

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4522905521108142

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Поначалу ФСБ инкриминировало Джелялову "пособничество в совершении диверсии", позже оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

8 октября Полозов рассказал, что Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя оснований для ее назначения не было.

В МИД Украины решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Крым, Меджлис, оккупация, ФСБ, Николай Полозов, Нариман Джелялов, обвинение, адвокат, письмо
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