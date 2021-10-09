В Крыму российские власти безосновательно отправили Джелялова в психиатрическую больницу – адвокат

"Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы №1 имени Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей", – написал он.

Адвокат подчеркнул, что ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, "поскольку оснований для ее назначения не имелось".

"Важно понимать, что в соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ, назначение и производство экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве", – объяснил Полозов.

По его словам, "Джелялов под это описание совершенно не подходит" и "никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется".

"В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно. Достаточно вспомнить дело Ильми Умерова, которого тоже помещали в эту же психиатрическую клинику для подобных целей. Когда он был вынужден находиться совместно с реально психически больными людьми и условия его нахождения там были более чем ужасные", – отметил адвокат.

Он считает, что "это все является элементами комплексной карательной системы, направленной в том числе на подавление воли следственно-арестованного и создание неприемлемых условий содержания".

Полозов рассказал, что в психлечебнице Джелялова "незамедлительно" посетила адвокат Эмине Авамилева.

"Как выяснилось, Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное. Он еще раз просил передать слова благодарности за поддержку. Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники", – объявил адвокат.