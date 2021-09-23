В оккупированном Крыму предъявили новое обвинение замглаве Меджлиса Джелялову, ему грозит до 20 лет заключения

Поначалу ФСБ инкриминировало Джелялову "пособничество в совершении диверсии", 10 сентября ужесточило обвинение на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение.

Теперь, по версии ФСБ, замглавы Меджлиса, как и Асан Ахтемов, обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, Джелялову теперь инкриминируют незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания", – заявил Полозов.

По словам адвоката, состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, "условия содержания особых нареканий пока не вызывают".