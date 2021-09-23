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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму предъявили новое обвинение замглаве Меджлиса Джелялову, ему грозит до 20 лет заключения

Джелялов не признает вину и отказывается давать показания
Джелялов не признает вину и отказывается давать показания
Фото: Gazeta Avdet / Facebook (архив)

Оккупанты в Крыму предъявили новое обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову. Об этом сообщил в Facebook 22 сентября его адвокат Николай Полозов.

Поначалу ФСБ инкриминировало Джелялову "пособничество в совершении диверсии", 10 сентября ужесточило обвинение на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение.

Теперь, по версии ФСБ, замглавы Меджлиса, как и Асан Ахтемов, обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, Джелялову теперь инкриминируют незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания", – заявил Полозов.

По словам адвоката,  состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, "условия содержания особых нареканий пока не вызывают".

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4456775397721155

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Крым, ФСБ, крымские татары, диверсия, Николай Полозов, допрос, Нариман Джелялов, уголовное производство
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