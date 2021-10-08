"Стало гораздо хуже". Адвокат Полозов рассказал о пытках крымскотатарских политзаключенных

Полозов сообщил, что в СИЗО находятся десятки крымских татар пожилого возраста, у которых есть проблемы со здоровьем Фото: pixabay.com

"Прошло чуть больше месяца с моего последнего поста о состоянии условий содержания политзаключенных в российских тюрьмах, в том числе о пожилых, людях с инвалидностью – тех, кому по объективным причинам нахождение в заключении дается гораздо тяжелее. Стало гораздо хуже", – заявил Полозов.

Он подчеркнул, что пытки являются системной практикой в пенитенциарных учреждениях РФ.

"Важно понять, что все это происходит прямо сейчас. На наших глазах. Ровно месяц назад в Крыму пытали братьев Асана и Азиза Ахтемовых, применяли электричество, прикрепляя электроды к ушам и пропуская ток прямо через мозг. Угрожали застрелить. Бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение буквально на днях российские власти допустили в отношении крымскотатарского политзаключенного – фигуранта дела второй Симферопольской группы Сервета Газиева", – написал адвокат.

По его словам, кроме пыток, тюремщики применяют другие формы давления на политзаключенных. В частности не оказывают им медицинскую помощь.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин, находящийся в СИЗО Симферополя, на протяжении нескольких месяцев не может получить надлежащую медицинскую помощь. У него обострение хронического заболевания сосудов, требующее как минимум серьезного медицинского обследования, а возможно, и оперативного вмешательства. Обострение произошло после пыточного и бесчеловечного обращения с ним в СИЗО "Лефортово", когда в феврале этого года его насильно вывели в летней одежде и шлепанцах на мороз и оставили там, после чего он получил обморожение ног", – рассказал Полозов.

Он добавил, что в СИЗО находятся десятки крымских татар пожилого возраста, у которых есть проблемы со здоровьем.