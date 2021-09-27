У крымского политзаключенного Яцкина обострилась трофическая язва, его жизнь под угрозой – Денисова

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на Николая Полозова, адвоката Яцкина.

У Яцкина, страдающего тромбофлебитом, обострилась трофическая язва на обеих ногах.

"Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника", – написала Денисова.

Она обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование и лечение Яцкина.

Также Денисова обсудила с Полозовым состояние крымскотатарских политзаключенных Наримана Джелялова, а также Асана и Азиза Ахтемовых, которые содержатся в Симферопольском следственном изоляторе. Они передали просьбу о правовой защите и медицинской помощи.

16 сентября Полозов писал, что в обстоятельствах Яцкина только обезболивающими либо паллиативными формами лечения уже не обойтись – необходимо полноценное медицинское обследование "и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу".