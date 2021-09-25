Денисова передала омбудсмену Турции список политзаключенных в Крыму

Во время встречи украинский омбудсмен обсудила с турецким коллегой признание прав граждан Украины и Турции на территориях двух стран. Денисова поблагодарила президента Турции Реджепа Эрдогана за его позицию по оккупации Крыма, помощь и давление на РФ для освобождения задержанных крымских активистов.

"Проинформировала Малкоча о преследовании по политическим мотивам Россией 121 гражданина Украины и передала ему список с именами 86 крымских татар, которые находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Обратилась с просьбой содействовать всеми возможными средствами возвращению украинских политзаключенных на родину", – уточнила омбудсмен.

Малкоч пообещал ей усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и территорий, добавила уполномоченная Рады.

Турецкого омбудсмена проинформировали о проблемах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам Денисовой, сейчас 296 человек находятся в тюрьмах ОРДЛО, а 258 граждан пропали без вести.