РФ наказывает украинцев в Крыму за отказ от российских паспортов – миссия США при ОБСЕ

США заявили на заседании постоянного совета ОБСЕ, что никогда не признают аннексию Крыма Фото: depositphotos.com

"В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта", – отметили в американской миссии.

США продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов, американская сторона призвала российские власти освободить задержанных.

В миссии США при ОБСЕ подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

"Будучи подписантом совместной декларации Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина", – сказано в заявлении американской миссии.