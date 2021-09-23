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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

РФ наказывает украинцев в Крыму за отказ от российских паспортов – миссия США при ОБСЕ

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США заявили на заседании постоянного совета ОБСЕ, что никогда не признают аннексию Крыма
США заявили на заседании постоянного совета ОБСЕ, что никогда не признают аннексию Крыма
Фото: depositphotos.com

Оккупационная власть Крыма наказывает граждан Украины, которые отказались от российского гражданства. Такое заявление сделали представители США во время заседания постоянного совета ОБСЕ, сообщило 23 сентября агентство "Укринформ".

"В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта", – отметили в американской миссии.

США продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов, американская сторона призвала российские власти освободить задержанных.

В миссии США при ОБСЕ подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

"Будучи подписантом совместной декларации Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина", – сказано в заявлении американской миссии.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Россия, США, Украина, ОБСЕ, Меджлис, оккупация, крымские татары, паспорт, гражданство, аннексия, Киевский район
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