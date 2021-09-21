У родственников политзаключенного крымчанина Приходько нет связи с ним уже несколько месяцев

"В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во Владимирский централ. С 26 июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор", – сообщила она.

По ее словам, Приходько жаловался на персонал российской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства около 10 дней.

"У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали очень долго – на отечность ног, на болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО, мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего", – рассказала дочь политзаключенного.

Она уточнила, что ее мать планирует навестить осужденного супруга, после чего, возможно, появится новая информация о его состоянии.