В Крыму отклонили апелляцию Яцкина, украинцу нужна медицинская помощь – адвокат

В мае подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по "делу о госизмене" Фото: Nikolai Polozov / Facebook

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле государственной тайны. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор суда первой инстанции – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. К сожалению, на оглашение резолютивной части судебного решения не допустили супругу Ивана Яцкина Гульнару, с которой буквально неделю назад в условиях СИЗО Иван Григорьевич официально бракосочетался", – рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что смог поговорить с клиентом до начала "заседания". Яцкину, по словам Полозова, нужна медицинская помощь, возможно, операция.

"Он мне рассказал, что, к сожалению, в СИЗО Симферополя условия содержания никоим образом не улучшаются. Администрация СИЗО практически не реагирует на письменные заявления Ивана Яцкина о необходимости проведения ему медицинского обследования ноги. Он страдает серьезным сосудистым заболеванием, в результате которого на ноге открывается трофическая язва и нога фактически заживо гниет. При таких обстоятельствах одними обезболивающими либо паллиативными формами лечения типа антикоагулянтов уже не обойтись. Необходимо полноценное медицинское обследование и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу", – уточнил адвокат.

Кроме того, Яцкин сообщил Полозову, что вместе с ним в камере удерживают полковника Вооруженных сил Украины. Полозов не назвал имени военнослужащего, но уточнил, что его фамилия Швиденко.

"Со слов Ивана Григорьевича, его обвиняют в организации некоей диверсии в Крыму в 2016 году. И он был задержан в июле текущего года, о его судьбе никому неизвестно", – рассказал адвокат о Швиденко.