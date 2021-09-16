ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму отклонили апелляцию Яцкина, украинцу нужна медицинская помощь – адвокат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В мае подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по "делу о госизмене"
В мае подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по "делу о госизмене"
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

Российский Третий апелляционный суд, который находится в Сочи, 16 сентября провел "выездное заседание" в оккупированном Россией Крыму и рассмотрел апелляционную жалобу украинца Ивана Яцкина на приговор, вынесенный в мае.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле государственной тайны. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор суда первой инстанции – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. К сожалению, на оглашение резолютивной части судебного решения не допустили супругу Ивана Яцкина Гульнару, с которой буквально неделю назад в условиях СИЗО Иван Григорьевич официально бракосочетался", – рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что смог поговорить с клиентом до начала "заседания". Яцкину, по словам Полозова, нужна медицинская помощь, возможно, операция.

"Он мне рассказал, что, к сожалению, в СИЗО Симферополя условия содержания никоим образом не улучшаются. Администрация СИЗО практически не реагирует на письменные заявления Ивана Яцкина о необходимости проведения ему медицинского обследования ноги. Он страдает серьезным сосудистым заболеванием, в результате которого на ноге открывается трофическая язва и нога фактически заживо гниет. При таких обстоятельствах одними обезболивающими либо паллиативными формами лечения типа антикоагулянтов уже не обойтись. Необходимо полноценное медицинское обследование и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу", – уточнил адвокат.

Кроме того, Яцкин сообщил Полозову, что вместе с ним в камере удерживают полковника Вооруженных сил Украины. Полозов не назвал имени военнослужащего, но уточнил, что его фамилия Швиденко.

"Со слов Ивана Григорьевича, его обвиняют в организации некоей диверсии в Крыму в 2016 году. И он был задержан в июле текущего года, о его судьбе никому неизвестно", – рассказал адвокат о Швиденко.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4436381773093851

Контекст:

21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по "делу о госизмене".

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в "государственной измене в форме шпионажа". По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос "Крым.Реалии" в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в "Мемориале", Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

Россия оккупировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, СИЗО, Николай Полозов, украинский военный, лечение, украинцы, апелляция, апелляционный суд, суд, Иван Яцкин, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS