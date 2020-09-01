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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Московский суд рассмотрит апелляцию на арест обвиняемого в шпионаже крымчанина Яцкина

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты украинского политзаключенного – крымчанина Ивана Яцкина в связи с продлением ему срока содержания под стражей назначено в Москве на 3 сентября.

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Полозов сообщил дату рассмотрения российским судом апелляции на продление содержания под стражей Яцкина
Полозов сообщил дату рассмотрения российским судом апелляции на продление содержания под стражей Яцкина
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

Апелляционную жалобу на продление ареста украинского политзаключенного – крымчанина Ивана Яцкина, обвиняемого россиянами в шпионаже в пользу Украины, рассмотрят в Москве 3 сентября. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы защиты украинского политзаключенного Ивана Яцкина, в связи с продлением ему срока содержания под стражей, на 3 сентября в 10.30. Зал 327", – написал он.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3356149004450472

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор "Лефортово". Только в декабре стало известно об аресте крымчанина. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии российских следователей, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

10 февраля 2020 года Яцкин через адвоката обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список на обмен.

Теги: Крым, Москва, шпионаж, аннексия, Николай Полозов, апелляция, Иван Яцкин
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