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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полозов: Не думаю, что Кремль захочет просто так отдать украинского военного, задержанного россиянами вблизи границы с Крымом

У России есть ряд актуальных политических и экономических вопросов по Крыму, которые она может увязать с переговорами об обмене удерживаемыми лицами, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат Николай Полозов.

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Полозов: Для Кремля есть ряд актуальных вопросов по Крыму, в том числе водоснабжение
Полозов: Для Кремля есть ряд актуальных вопросов по Крыму, в том числе водоснабжение
Фото: Nikolai Polozov / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Кремль вряд ли в ближайшее время вернет украинского военного Евгения Добринского, которого российские пограничники задержали вблизи административной границы Крыма, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат Николай Полозов.

"Я не испытываю оптимизма, что после заявления представителя Украины в ОБСЕ кого-то кому-то передадут. Это серьезная комплексная проблема. В России решение принимается исходя не из юридических обстоятельств, а из политических. Власти РФ рассматривают Крым как полигон для пополнения обменного фонда, формирования некоего списка лиц, которых впоследствии можно передать Украине на тех или иных условиях. И здесь Кремль будет исходить исключительно из своих интересов", – отметил Полозов.

Он сказал, что Россия может использовать украинских заложников как средство шантажа для достижения собственных экономических и политических целей.

"Случай с военнослужащим укладывается в общую канву. Не думаю, что Кремль захочет просто так его отпустить. В лучшем случае его включат в список лиц на обмен и в какой-то момент, когда звезды сойдутся и договоренности будут достигнуты, он попадет в обменный пакет. Но остается вопрос: что взамен потребует Москва? Нужно понимать, что для Кремля есть ряд актуальных вопросов по Крыму, в том числе водоснабжение. В связи с катастрофической ситуацией с запасами воды из-за засухи, водохранилища там заполнены максимум на треть. Если лето будет жарким, вопрос воды может стать остро, и я не исключаю, что Кремль может увязать вопрос освобождения удерживаемых лиц с решением своих политических и экономических вопросов. Тогда Добринский может стать еще одним заложником, средством, которое российские власти используют для шантажа Украины", – подчеркнул адвокат.

По его словам, на данный момент переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией заморожены.

"Все упирается в политику, и я пока не вижу, чтобы шел разговор о разморозке переговоров об обмене. Более 130 граждан Украины сейчас находятся в тюрьмах и лагерях РФ и преследуются по политическим мотивам. Подавляющее большинство из них крымчане, преимущественно крымские татары. После освобождения моряков и 11 политзаключенных больше никого из удерживаемых в РФ или оккупированном Крыму Россия не передавала. А список этих лиц только пополнялся. Хочу напомнить о том же Иване Яцкине, которого задержали в Крыму в октябре 2019 года по обвинению в госизмене, и ряде других. Несколько дней назад ФСБ задержала еще несколько человек по обвинению в терроризме. Якобы они готовили взрывы в интересах Украины", – сообщил собеседник.

Он отметил, что сейчас западные партнеры не смогут оказать Украине необходимую поддержку.

"Западные партнеры Украины в настоящее время не способны оказать даже моральную поддержку в размораживании переговорного процесса, надавить на Кремль, потому что у них масса своих проблем: коронавирус, протесты, экономический кризис. По сути, Украина предоставлена себе и вынуждена самостоятельно решать вопросы с российскими властями. Не стоит забывать, что за год президентства Владимира Зеленского вектор взаимоотношений с РФ изменился достаточно сильно. Изначально было несколько успехов. Обмена моряков удалось добиться благодаря жесткой международной позиции и решению Международного трибунала ООН. Но уже прошло девять месяцев – и мы не видим никакого прогресса в вопросе освобождения удерживаемых лиц", – сказал Полозов.

11 июня представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания постоянного совета этой организации потребовал от РФ освободить украинского военного Евгения Добринского, которого взяли под стражу в аннексированном Крыму.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Добринского на месяц. Украинского военного обвинили в незаконном переходе "границы" и хранении наркотических веществ.

8 июня Ислям Велиляев, адвокат арестованного в аннексированном Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России "Киевского райсуда" Симферополя о заключении его под стражу.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, ОБСЕ, Кремль, ФСБ, крымские татары, заложники, переговоры, Николай Полозов, Иван Яцкин, Евгений Добринский
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