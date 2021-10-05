"Никакие новости из внешнего мира не поступают". Адвокат рассказал о встрече с замглавы Меджлиса Джеляловым

"Можно сказать, практически не расставались – в пятницу вместе с ним из СИЗО я принимал участие в заседании апелляционной инстанции по видеосвязи. За выходные практически ничего не изменилось. Наримана все так же держат на спецблоке в камере с еще одним арестантом. Администрация СИЗО не оборудовала камеру холодильником и телевизором. Поэтому никакие новости из внешнего мира Нариману не поступают", – отметил Полозов.

По его словам, до Джелялова не доходят письма, которые ему пишут. При этом сокамернику украинского политика письма приносят регулярно. Полозов считает, что доставку корреспонденции замедляют, чтобы лишить Джелялова доступа к новостям.

"Но Нариман не теряет времени даром, читает книги, которые есть в его распоряжении. В основном это классическая литература. Доступ к тюремной библиотеке ему еще не предоставили, равно как и не приносят перечень продукции из тюремного ларька, чтобы он мог сделать себе заказ. В условиях камеры вести подвижный образ жизни сложно, развивается гиподинамия. Поэтому Нариман старается поддерживать себя в нормальной физической форме и даже умудряется в прогулочном дворике 4 на 2 метра челночным образом пробегать километр", – уточнил адвокат.

Полозов добавил, что настроение у Джелялова хорошее, он не собирается сдаваться.