"Никакие новости из внешнего мира не поступают". Адвокат рассказал о встрече с замглавы Меджлиса Джеляловым

"Можно сказать, практически не расставались – в пятницу вместе с ним из СИЗО я принимал участие в заседании апелляционной инстанции по видеосвязи. За выходные практически ничего не изменилось. Наримана все так же держат на спецблоке в камере с еще одним арестантом. Администрация СИЗО не оборудовала камеру холодильником и телевизором. Поэтому никакие новости из внешнего мира Нариману не поступают", – отметил Полозов.
По его словам, до Джелялова не доходят письма, которые ему пишут. При этом сокамернику украинского политика письма приносят регулярно. Полозов считает, что доставку корреспонденции замедляют, чтобы лишить Джелялова доступа к новостям.
"Но Нариман не теряет времени даром, читает книги, которые есть в его распоряжении. В основном это классическая литература. Доступ к тюремной библиотеке ему еще не предоставили, равно как и не приносят перечень продукции из тюремного ларька, чтобы он мог сделать себе заказ. В условиях камеры вести подвижный образ жизни сложно, развивается гиподинамия. Поэтому Нариман старается поддерживать себя в нормальной физической форме и даже умудряется в прогулочном дворике 4 на 2 метра челночным образом пробегать километр", – уточнил адвокат.
Полозов добавил, что настроение у Джелялова хорошее, он не собирается сдаваться.
Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.
В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
22 сентября оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.