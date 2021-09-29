В России избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт крымскому татарину – адвокат

Газиев находится под арестом с 2019 года Фото: Людмила Денісова / Facebook

Ссылаясь на других политзаключенных из Крыма, она рассказала, что перед выпиской из Межобластной туберкулезной больницы 61-летнего крымчанина "повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду".

"Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев", – отметила Гемеджи.

Адвокат подчеркнула, что два юриста пытались попасть к Газиеву в ростовское СИЗО-5, но им это не удалось.

Об инсульте, после которого у Газиева произошел паралич лица, сообщила в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала и в 2019 году, и в мае 2021 года. Крымский татарин лишен свободы в 2019 году.

Газиев проходит по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир. "Крымская солидарность" отмечает, что "материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы, что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления "террористического характера".