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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В России избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт крымскому татарину – адвокат

Газиев находится под арестом с 2019 года
Газиев находится под арестом с 2019 года
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В российском Ростове-на-Дону насильно побрили бороду крымскому татарину, политзаключенному Сервету Газиеву. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, пишет Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

Ссылаясь на других политзаключенных из Крыма, она рассказала, что перед выпиской из Межобластной туберкулезной больницы 61-летнего крымчанина "повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду".

"Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев", – отметила Гемеджи.

Адвокат подчеркнула, что два юриста пытались попасть к Газиеву в ростовское СИЗО-5, но им это не удалось.

Об инсульте, после которого у Газиева произошел паралич лица, сообщила в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала и в 2019 году, и в мае 2021 года. Крымский татарин лишен свободы в 2019 году.

Газиев проходит по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир. "Крымская солидарность" отмечает, что "материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы, что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления "террористического характера".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, крымские татары, больница, юрист, Ростов-на-Дону, мусульмане, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Лиля Гемеджи, инсульт, Сервет Газиев
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