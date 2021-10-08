"Обязательно появятся тайные свидетели". В Меджлисе оценили "дело Джелялова" в оккупированном Крыму

"Перспективы развития "дела" не самые радужные. Оно, естественно, будет доведено до своего логического завершения. То есть уйдет приговор. "Дело", как сейчас уже говорят адвокаты, не будет долгим, не будет таким продолжительным, как искусственно созданное "дело 26 февраля". Здесь построено все достаточно просто: обязательно появятся два-три каких-то тайных свидетеля, которые все знали, все видели и чуть ли не присутствовали при всех этих мероприятиях", – сказала она.

Член Меджлиса отметила, что дальнейшее развитие событий "во многом зависит еще от активности Украины и от возможности вести какие-то процессы, которые связаны с освобождением политических заключенных и узников, которые находятся сейчас и в Крыму, и на территории РФ".

"Здесь, конечно же, помимо информационного оповещения, помимо социальной помощи родным, близким, помимо юридической консультации, в Украине более активно включаются какие-то рычаги давления для того, чтобы решить ситуацию. [...] Я думаю, не стоит прекращать работать, потому что люди находятся в условиях несвободы и освобождать их необходимо", – объяснила Юксель.