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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Следствие прячет Наримана". Адвокат объяснил, зачем россияне отправили Джелялова в психбольницу

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Джелялов лишен свободы с 4 сентября
Джелялов лишен свободы с 4 сентября
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова оккупационные власти Крыма отправили в психиатрическую больницу, чтобы скрыть его от общества. Такое мнение выразил 10 октября в эфире телеканала "Дом" адвокат Николай Полозов.

"Мы полагаем, что одна из целей следствия – как раз поместить его в больницу на тот период, когда должен состояться суд по продлению меры пресечения, где Нариман планировал выступить, на этом суде. Но из психиатрической больницы лицо, находящееся на экспертизе, на такой суд не привозят. То есть фактически следствие прячет Наримана от общественности", – сказал он.

По словам адвоката, помещение Джелялова в такую клинику является исключительно мерой давления на него.

"Пока его поместили в палату, где он находится один, то есть к нему никого не допускают", – отметил Полозов.

Ранее он объяснял, что Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось.

В МИД Украины решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

22 сентября оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, Симферополь, оккупация, крымские татары, следствие, Николай Полозов, Нариман Джелялов, психиатрия, суд, силовики
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