"Следствие прячет Наримана". Адвокат объяснил, зачем россияне отправили Джелялова в психбольницу

"Мы полагаем, что одна из целей следствия – как раз поместить его в больницу на тот период, когда должен состояться суд по продлению меры пресечения, где Нариман планировал выступить, на этом суде. Но из психиатрической больницы лицо, находящееся на экспертизе, на такой суд не привозят. То есть фактически следствие прячет Наримана от общественности", – сказал он.

По словам адвоката, помещение Джелялова в такую клинику является исключительно мерой давления на него.

"Пока его поместили в палату, где он находится один, то есть к нему никого не допускают", – отметил Полозов.

Ранее он объяснял, что Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось.

В МИД Украины решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".