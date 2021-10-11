В Кремле ответили на слова Арестовича о возвращении Крыма "за пять минут"

Так он отреагировал на слова спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, что Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной, Песков заявил, что "для Кремля такого вопроса не существует".