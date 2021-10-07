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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Латвия планирует провести крупную международную конференцию по Крыму

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Бейтнере-Ле Галла заверила, что Латвия готова к активной работе в рамках Крымской платформы
Бейтнере-Ле Галла заверила, что Латвия готова к активной работе в рамках Крымской платформы
Фото: rada.gov.ua

Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права. Об этом говорилось на встрече замглавы Верховной Рады Елены Кондратюк с вице-спикером латвийского Сейма Дагмарой Бейтнере-Ле Галлой, которая находится с визитом в Украине, и послом Латвии Илгварсом Клявой, сообщила 6 октября пресс-служба украинского парламента.

Участники встречи договорились скоординировать усилия для проведения мероприятий Крымской платформы, говорится в сообщении. "В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", – сообщили в Раде.

Бейтнере-Ле Галла заверила, что суверенитет и территориальная целостность Украины важны для Латвии. По ее словам, Рига готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

На встрече также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины, взаимодействие в ПАСЕ и активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей. Кондратюк призвала совместно реагировать на гибридные угрозы в Европе, включая "Северный поток – 2" как геополитический проект РФ, и незаконные выборы в Госдуму в оккупированном Крыму. 

"Бейтнере-Ле Галла отметила, что Латвия готова к решительным действиям в этом направлении совместно с Украиной и ожидает соответствующие шаги с украинской стороны", – говорится в сообщении пресс-службы Рады. 

Во время встречи стороны обсудили также общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов.

"У нас есть общее прошлое, но у нас также и общее европейское будущее. Очень рады и гордимся тем, что имеем чрезвычайно дружеские и партнерские отношения с Латвией, как на межгосударственном, так и на межпарламентском уровне", – сказала Кондратюк.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. 

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Верховная Рада, Крым, Латвия, конференция, Елена Кондратюк, сотрудничество, Крымская платформа, Сейм Латвии
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