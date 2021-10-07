Латвия планирует провести крупную международную конференцию по Крыму

Бейтнере-Ле Галла заверила, что Латвия готова к активной работе в рамках Крымской платформы Фото: rada.gov.ua

Участники встречи договорились скоординировать усилия для проведения мероприятий Крымской платформы, говорится в сообщении. "В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", – сообщили в Раде.

Бейтнере-Ле Галла заверила, что суверенитет и территориальная целостность Украины важны для Латвии. По ее словам, Рига готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

На встрече также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины, взаимодействие в ПАСЕ и активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей. Кондратюк призвала совместно реагировать на гибридные угрозы в Европе, включая "Северный поток – 2" как геополитический проект РФ, и незаконные выборы в Госдуму в оккупированном Крыму.

"Бейтнере-Ле Галла отметила, что Латвия готова к решительным действиям в этом направлении совместно с Украиной и ожидает соответствующие шаги с украинской стороны", – говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Во время встречи стороны обсудили также общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов.

"У нас есть общее прошлое, но у нас также и общее европейское будущее. Очень рады и гордимся тем, что имеем чрезвычайно дружеские и партнерские отношения с Латвией, как на межгосударственном, так и на межпарламентском уровне", – сказала Кондратюк.