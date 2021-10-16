"Сигнал для оккупантов". В ЮНЕСКО решили продолжить мониторинг ситуации в Крыму

"Россия приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО. В результате Украина победила по количеству голосов – 16:11 и улучшила предыдущий результат – 15:13 [...] Крым остается на повестке дня ЮНЕСКО и всего мира", – сообщил Ермак.
Глава ОП в связи с такими результатами поблагодарил постоянное представительство Украины при Совете Европы.
Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила в Twitter, что ЮНЕСКО держит ситуацию с нарушениями прав человека в центре внимания.
"Поздравляю сегодняшнее решение исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму. Сильный сигнал для российской оккупационной власти", – заявила она.
Вітаю сьогоднішнє рішення Виконавчої ради @UNESCO щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці #Крим (Україна). Сильний сигнал для окупаційної влади - ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушеннями прав людини у центрі уваги.— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 14, 2021
В МИД Украины заявили, что российская оккупационная администрация в Крыму продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям и совершает культурные и религиозные притеснения.
"Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и археологические раскопки достигли потрясающих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления. Особое внимание привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО "Херсонес Таврический и его хора", по которому российские власти реализуют планы, несовместимые с его охранным статусом", – сообщили в украинском МИД.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В сентябре прошлого года в Минкульте Украины говорили, что российские власти пытаются от своего имени внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО культурные объекты в аннексированном Крыму. На полуострове осталось 1 млн 200 тыс. музейных предметов, которые являются собственностью Украины.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический".
Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника "Херсонес Таврический" в федеральное ведение. МИД Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и ставит под угрозу существование Херсонеса как целостного историко-архитектурного комплекса. В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.
В августе 2021 года Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма. Отмечается, что десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" (Керчь – Севастополь) и Крымского моста.
В докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Крыму от 10 сентября сказано о присвоении Россией украинских культурных ценностей на полуострове, в том числе 4095 памятников национального и местного значения.