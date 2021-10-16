"Сигнал для оккупантов". В ЮНЕСКО решили продолжить мониторинг ситуации в Крыму

"Россия приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО. В результате Украина победила по количеству голосов – 16:11 и улучшила предыдущий результат – 15:13 [...] Крым остается на повестке дня ЮНЕСКО и всего мира", – сообщил Ермак.

Глава ОП в связи с такими результатами поблагодарил постоянное представительство Украины при Совете Европы.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила в Twitter, что ЮНЕСКО держит ситуацию с нарушениями прав человека в центре внимания.

"Поздравляю сегодняшнее решение исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму. Сильный сигнал для российской оккупационной власти", – заявила она.

Вітаю сьогоднішнє рішення Виконавчої ради @UNESCO щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці #Крим (Україна). Сильний сигнал для окупаційної влади - ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушеннями прав людини у центрі уваги. — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 14, 2021

В МИД Украины заявили, что российская оккупационная администрация в Крыму продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям и совершает культурные и религиозные притеснения.

"Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и археологические раскопки достигли потрясающих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления. Особое внимание привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО "Херсонес Таврический и его хора", по которому российские власти реализуют планы, несовместимые с его охранным статусом", – сообщили в украинском МИД.