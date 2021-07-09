Украина сорвала попытку РФ легализировать аннексию Крыма – МИД

ЮНЕСКО подтвердила свои обязательства по соблюдению резолюции Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины, отметила Джапарова Фото: mfa.gov.ua

Она отметила, что РФ в рамках Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО планировала провести в сентябре в оккупированном Севастополе конференцию "Моря России". Однако по требованию Украины упоминание об этом изъяли на веб-ресурсах МОК.

"Информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов. В частности, на веб-странице 31-й сессии ассамблеи МОК доклад России, в котором был перечень запланированных мероприятий на 2021 год в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию "Моря России", был заблокирован секретариатом ЮНЕСКО", – рассказала Джапарова.

Первый замглавы МИД подчеркнула, что ЮНЕСКО "подтвердила свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года" о поддержке территориальной целостности Украины.