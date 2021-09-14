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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия присвоила более 4 тыс. памятников в аннексированном Крыму и вывозит артефакты – ЮНЕСКО

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В ЮНЕСКО отметили, что этим летом в Херсонесе начались "раскопки" с использованием тяжелой техники, которые могут поставить под угрозу его статус
В ЮНЕСКО отметили, что этим летом в Херсонесе начались "раскопки" с использованием тяжелой техники, которые могут поставить под угрозу его статус
Фото: depositphotos.com

Россия не выполняет свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории Крыма, а крымские артефакты активно перевозятся в РФ. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Автономной Республике Крым, опубликованном 10 сентября.

"Российская оккупация Крыма изменила восприятие историко-культурного наследия Украины как государством, так и обществом. Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая 4095 памятников национального и местного значения, находящихся под охраной государства", – говорится в докладе.

В ЮНЕСКО отметили, что присвоение памятников само по себе является нарушением международного права, но не менее важно, что Россия "использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма".

Также в организации подчеркнули, что в нарушение требований Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта на объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический.

"На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта", – добавили в ЮНЕСКО.

Сообщается, что крымские артефакты перевозятся в Россию – без обеспечения безопасности или разрешения Украины, как того требует международное право оккупации, – для демонстрации на выставках, посвященных культурному наследию России.

В докладе отмечается также, что за семь лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. "Систематические политические преследования, физическое и психологическое давление, уничтожение независимых СМИ, дискриминация по религиозному признаку, нарушение прав собственности и языковых прав вынудили более чем 45 тыс. крымских татар и украинцев покинуть оккупированный полуостров", – говорится в нем.

В ЮНЕСКО отметили, что Россия продолжает преследовать этнические и религиозные общины, которые отказываются признавать незаконную оккупацию Крыма и стремятся сохранить свой родной язык и религиозную и культурную самобытность.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника "Херсонес Таврический" в федеральное ведение. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и ставит под угрозу существование Херсонеса как целостного историко-архитектурного комплекса.

В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщал, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма. Отмечается, что десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" (Керчь – Севастополь) и Крымского моста.

Теги: Крым, памятник, археология, культура, крымские татары, ЮНЕСКО, Херсонес, история, артефакт, разрушения
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