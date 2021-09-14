Россия присвоила более 4 тыс. памятников в аннексированном Крыму и вывозит артефакты – ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО отметили, что этим летом в Херсонесе начались "раскопки" с использованием тяжелой техники, которые могут поставить под угрозу его статус Фото: depositphotos.com

"Российская оккупация Крыма изменила восприятие историко-культурного наследия Украины как государством, так и обществом. Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая 4095 памятников национального и местного значения, находящихся под охраной государства", – говорится в докладе.

В ЮНЕСКО отметили, что присвоение памятников само по себе является нарушением международного права, но не менее важно, что Россия "использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма".

Также в организации подчеркнули, что в нарушение требований Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта на объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический.

"На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта", – добавили в ЮНЕСКО.

Сообщается, что крымские артефакты перевозятся в Россию – без обеспечения безопасности или разрешения Украины, как того требует международное право оккупации, – для демонстрации на выставках, посвященных культурному наследию России.

В докладе отмечается также, что за семь лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. "Систематические политические преследования, физическое и психологическое давление, уничтожение независимых СМИ, дискриминация по религиозному признаку, нарушение прав собственности и языковых прав вынудили более чем 45 тыс. крымских татар и украинцев покинуть оккупированный полуостров", – говорится в нем.

В ЮНЕСКО отметили, что Россия продолжает преследовать этнические и религиозные общины, которые отказываются признавать незаконную оккупацию Крыма и стремятся сохранить свой родной язык и религиозную и культурную самобытность.