Россия начала в оккупированном Крыму перепись населения. МИД Украины и ЕС осудили ее

Перепись населения на полуострове проводят в рамках всероссийской переписи населения, которая началась сегодня. О ее старте сообщило агентство ТАСС.

Министерство иностранных дел Украины 15 октября осудило действия РФ, назвав их недружественным актом. Заявление опубликовано на сайте МИД.

"Такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Украины напомнили, что так называемый референдум, который Россия провела в Крыму в 2014 году, не имеет юридической силы и не может быть основанием для изменения статуса полуострова, в том числе быть основанием для отражения результатов переписи населения.

Европейский союз также осудил действия оккупационных властей. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что действия Москвы являются попыткой узаконить аннексию Крыма и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Его заявление опубликовали на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа", – подчеркнули в релизе.