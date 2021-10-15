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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия начала в оккупированном Крыму перепись населения. МИД Украины и ЕС осудили ее

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В МИД Украины действия России в Крыму назвали недружественным актом
В МИД Украины действия России в Крыму назвали недружественным актом
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму 15 октября началась перепись населения, она продлится до 14 ноября. Об этом сообщил сайт "КрымPress".

Перепись населения на полуострове проводят в рамках всероссийской переписи населения, которая началась сегодня. О ее старте сообщило агентство ТАСС.

Министерство иностранных дел Украины 15 октября осудило действия РФ, назвав их недружественным актом. Заявление опубликовано на сайте МИД.

"Такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Украины напомнили, что так называемый референдум, который Россия провела в Крыму в 2014 году, не имеет юридической силы и не может быть основанием для изменения статуса полуострова, в том числе быть основанием для отражения результатов переписи населения.

Европейский союз также осудил действия оккупационных властей. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что действия Москвы являются попыткой узаконить аннексию Крыма и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Его заявление опубликовали на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа", – подчеркнули в релизе.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, референдум, МИД Украины, аннексия, Европейский союз, суверенитет, Петер Стано, ЕС
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