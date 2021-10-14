В оккупированном Крыму к 12 годам колонии приговорили 61-летнего украинца – правозащитники

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что прокурор просил для украинца 14 лет лишения свободы.

"Ширинг просил его оправдать, сообщив, что его оговорили и свалили на него всю вину. По информации Дмитрия Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор", – отметили в публикации.

Правозащитники напомнили, что Ширинга и российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко ФСБ России задержала 15 апреля 2020 года. Против них были открыты уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая прапорщиком в воинской части в Крыму, якобы передавала Ширингу информацию о численности личного состава полка, вооружении и местах его дислокации. А он якобы передавал эти данные в Минобороны Украины.

7 июня этого года Южный окружной военный суд России приговорил Кузьменко к восьми годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме.

В Крымской правозащитной группе отметили, то Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он жаловался на непредоставление медицинской помощи в Симферопольском СИЗО.