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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму 11 октября оккупанты задержали 20 крымских татар – "Крымская солидарность"

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Пятерых пожилых задержаных крымских татар отпустили
Пятерых пожилых задержаных крымских татар отпустили
Фото: crimean-solidarity.org

В оккупированном Крыму 11 октября силовики задержадли 20 крымских татар, которые пришли к так называемому Крымскому гарнизонному военному суду, чтобы принять участие в судебном заседании по делу "Красногвардейской группы" "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила организация "Крымская солидарность".

15 крымских татар задержали утром, сообщила организация, в отношении них для составляли админпротоколы и требовали объяснений. Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что на протяжении года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии, поэтому собравшиеся в масках выстроились вдоль дороги на расстоянии около 100 метров. Силовик  начали их задерживать.

Организация со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи сообщила, что позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех удерживаемых составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста. 

Позже силовики отпустили пятерых задержаных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября, где будут рассмотрены материалы дела о вменяемом им административном правонарушении.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержаных. В отношении них составили админпротоколы. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, задержание, Крымская солидарность
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