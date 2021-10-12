В Крыму 11 октября оккупанты задержали 20 крымских татар – "Крымская солидарность"

15 крымских татар задержали утром, сообщила организация, в отношении них для составляли админпротоколы и требовали объяснений. Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что на протяжении года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии, поэтому собравшиеся в масках выстроились вдоль дороги на расстоянии около 100 метров. Силовик начали их задерживать.

Организация со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи сообщила, что позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех удерживаемых составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста.

Позже силовики отпустили пятерых задержаных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября, где будут рассмотрены материалы дела о вменяемом им административном правонарушении.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержаных. В отношении них составили админпротоколы.