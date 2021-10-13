КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом прекращает работу

В Херсонской ОГА сообщили, что КПВВ "Чаплинка" три месяца был закрыт на реконструкцию и "ни одной жалобы относительно того, что кому-то неудобно без "Чаплинки", не поступило Фото: krymr.com

Об этом говорится в распоряжении первого заместителя главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Шибаева, подписанном 8 октября. ОГА размещает такие документы на Google-диске.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года", – сказано в распоряжении.

Заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко 13 октября рассказал проекту "Крым.Реалии", что решение о закрытии КПВВ "Чаплинка" было согласовано с Госпогранслужбой и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Чаплинка" не пропускает граждан с 7 июня этого года. КПВВ изначально закрывали на 14 дней, но потом сроки несколько раз продлевали. КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", тоже расположенные на админгранице с Крымом, продолжали работать.

Якименко объяснил, что поток граждан в КПВВ "Чаплинка" небольшой, но содержание пропускного пункта дорогостоящее.

"У нас "Чаплинка" три месяца находился в стадии реконструкции, и никаких проблем не возникло. Все это время собирали информацию относительно того, какой там поток, есть ли жалобы, и вот за три месяца не поступило ни одной жалобы относительно того, что кому-то неудобно без "Чаплинки", или еще что-то. У нас остальные пункты пропуска работают в привычном режиме, загрузка там 10–15%. И "Чонгар", и "Каланчак" могут пропускать гораздо больше людей. Только за минувшие сутки там прошел 1101 человек и проехало 115 транспортных средств – и это только 10%. Так что в "Чаплинке" больше не будет пункта пересечения, но пограничники останутся постоянно там дежурить", – сказал чиновник.

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский назвал содержание КПВВ нерентабельным "с бюджетной точки зрения".

"В среднем в день в контрольно-пропускных пунктах от 1200 до 1600 пересечений, и львиная доля приходится на "Чонгар" и "Каланчак", приблизительно 50 на 50, а "Чаплинка" же – примерно 10 пересечений в день. Он использовался людьми, которые работали на соответствующих предприятиях, которые сейчас находятся под контролем России. Все, кто ездит в Крым с гуманитарными или личными целями, пользуются "Чонгаром" и "Каланчаком", – отметил он.