Украинская армия должна подготовиться к силовому освобождению своих территорий – Аваков

"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам", – написал он.

По словам экс-главы МВД, "армия должна делать свою работу".

"В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", – считает Аваков.

В качестве примера подготовки к деоккупации политик привел "стратегию на уровне МВД", которую, по его словам, приняли в 2018 году.

"На ее основе были разработаны оперативные планы для каждого центрального органа исполнительной власти, проведены комплексные учения по боевому взаимодействию. Развивались программы по внедрению в работу подразделений самых современных технологий: от гибридных автомобилей повышенной проходимости и лучших в мире вертолетов Аirbus – до передового вооружения для пограничников и Нацгвардии. В процессе освобождения оккупированных территорий все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы", – объяснил Аваков.