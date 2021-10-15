Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины – Зеленский

Зеленский отметил, что в 2014 году Украину защищали в том числе "голыми руками" Фото: president.gov.ua

"Наше государство будет защищать людей, которые защищают наше государство на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве", – пообещал Зеленский.

Он напомнил, что в этом году Украина впервые празднует День защитников и защитниц.

"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", – сказал Зеленский.

Он отметил, что хотя слово "защитник" – мужского рода, украинские защитники и защитницы – "казацкого рода".

"В этот день мы должны назвать всех [защитников] и поблагодарить всех. Кроме наших военных, это добровольцы. В 2014 году добрая воля позвала тысячи патриотов на восток прямо с Майдана. Без "броников", но со стальным духом, в кроссовках, футболках – кто в чем, кто как, без формы, но все узнавали друг друга по глазам, которые были полны праведного гнева от той несправедливости, желания и готовности защитить свою украинскую, родную землю от российской агрессии хоть чем – хоть палкой, хоть голыми руками", – сказал президент.

Защитниками Украины Зеленский назвал и волонтеров, которые обеспечивали военнослужащих и "работали ежедневно, 24/7".

"Волонтеры – это отдельный род войск – силы с большим сердцем", – сказал Зеленский.

В своей речи среди защитников президент также упомянул медиков, журналистов, "которые были верны стандартам профессии и называли войну войной", актеров, музыкантов и других деятелей культуры, "которые с первых дней были на "передке" и защищали душу наших героев", юристов и дипломатов, "которые с 2014 года воюют за Украину в правовом поле", а также военных капелланов.

"Еще один род защитников – они защищают тех, кто защищает нас, – эти дети наших воинов, которые ждут их дома... А еще защищают молитвы родных – жен, мужей, родителей. И, конечно, мама, которая даже на войне спрашивает, не голодный ли ты и надел ли шапку... Это все наши защитники и защитницы. Сколько нас? Миллионы. И, находясь сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, я очень рад возможности поздравить всех вас с этим большим государственным праздником – с Днем защитников и защитниц Украины", – сказал Зеленский.