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Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины – Зеленский

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Зеленский отметил, что в 2014 году Украину защищали в том числе "голыми руками"
Зеленский отметил, что в 2014 году Украину защищали в том числе "голыми руками"
Фото: president.gov.ua

14 октября в Мариуполе Донецкой области на встрече с военнослужащими президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство будет защищать граждан, которые защищают государство. Его выступление транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Наше государство будет защищать людей, которые защищают наше государство на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве", – пообещал Зеленский

Он напомнил, что в этом году Украина впервые празднует День защитников и защитниц.

"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", – сказал Зеленский.

Он отметил, что хотя слово "защитник" – мужского рода, украинские защитники и защитницы – "казацкого рода".

"В этот день мы должны назвать всех [защитников] и поблагодарить всех. Кроме наших военных, это добровольцы. В 2014 году добрая воля позвала тысячи патриотов на восток прямо с Майдана. Без "броников", но со стальным духом, в кроссовках, футболках – кто в чем, кто как, без формы, но все узнавали друг друга по глазам, которые были полны праведного гнева от той несправедливости, желания и готовности защитить свою украинскую, родную землю от российской агрессии хоть чем  хоть палкой, хоть голыми руками",  сказал президент.

Защитниками Украины Зеленский назвал и волонтеров, которые обеспечивали военнослужащих и "работали ежедневно, 24/7".

"Волонтеры  это отдельный род войск  силы с большим сердцем", – сказал Зеленский. 

В своей речи среди защитников президент также упомянул медиков, журналистов, "которые были верны стандартам профессии и называли войну войной", актеров, музыкантов и других деятелей культуры, "которые с первых дней были на "передке" и защищали душу наших героев", юристов и дипломатов, "которые с 2014 года воюют за Украину в правовом поле", а также военных капелланов.

"Еще один род защитников – они защищают тех, кто защищает нас, – эти дети наших воинов, которые ждут их дома... А еще защищают молитвы родных – жен, мужей, родителей. И, конечно, мама, которая даже на войне спрашивает, не голодный ли ты и надел ли шапку... Это все наши защитники и защитницы. Сколько нас? Миллионы. И, находясь сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, я очень рад возможности поздравить всех вас с этим большим государственным праздником  с Днем защитников и защитниц Украины", – сказал Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на "День защитников и защитниц Украины".

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава Вооруженных сил Украины, сейчас в ВСУ служит 31 тыс. женщин.

Теги: Мариуполь, агрессия, юрист, волонтеры, Владимир Зеленский, капелланы, журналисты, украинцы, война в Украине, медики, военнослужащий, президент, война на Донбассе, мужчины, День защитников и защитниц Украины
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