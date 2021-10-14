"Побывает на передовых позициях". Зеленский прибыл с визитом на Донбасс

В Офисе президента рассказали, чем на Донбассе займется Зеленский (на фото в центре) Фото: president.gov.ua

"Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский также планирует ознакомиться с объектами, возводящимися в рамках национальной программы "Большое строительство".

За несколько часов до этого Зеленский рассказал в Twitter, что поднимал тему Донбасса во время рабочей поездки в Запорожье во время ланча с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки".

"Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины", – твитнул президент.

Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн «Великої сімки» #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021