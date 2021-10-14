В МИД России считают, что появление военно-учебной миссии Евросоюза в Украине усилит конфликт на Донбассе

"Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию в Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, напрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер. В этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", – сказала Захарова.
Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею появления такой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу создания военно-учебной миссии ЕС в Украине.
В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.
В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.