В МИД России считают, что появление военно-учебной миссии Евросоюза в Украине усилит конфликт на Донбассе

"Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию в Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, напрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер. В этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", – сказала Захарова.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею появления такой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу создания военно-учебной миссии ЕС в Украине.