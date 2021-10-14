В Берлине считают целесообразным проведение встречи в нормандском формате

"Такая встреча имеет смысл, потому что, во-первых, мы все не хотим мириться с тем, что процесс реализации минских мероприятий все еще отстает, реально тормозит. Во-вторых, это имеет смысл, поскольку есть вещи, которые можно продвинуть на уровне министров иностранных дел, которые пока не продвигаются на уровне советников. Это была воля трех президентов и канцлера, которые говорили по телефону в понедельник, чтобы попытаться продвинуться вперед на этом уровне", – заявил он.
Результатом телефонных звонков, по словам Зайберта, стало то, что в скором времени должна состояться встреча на уровне четырех министров иностранных дел. Он отметил, что на этой встрече глав МИД необходимо будет увидеть и определиться, "может ли существовать основа для, возможно, следующей встречи глав государств и правительств, можно ее проработать или нет".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".
Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.
В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.
В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.