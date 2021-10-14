В Берлине считают целесообразным проведение встречи в нормандском формате

"Такая встреча имеет смысл, потому что, во-первых, мы все не хотим мириться с тем, что процесс реализации минских мероприятий все еще отстает, реально тормозит. Во-вторых, это имеет смысл, поскольку есть вещи, которые можно продвинуть на уровне министров иностранных дел, которые пока не продвигаются на уровне советников. Это была воля трех президентов и канцлера, которые говорили по телефону в понедельник, чтобы попытаться продвинуться вперед на этом уровне", – заявил он.

Результатом телефонных звонков, по словам Зайберта, стало то, что в скором времени должна состояться встреча на уровне четырех министров иностранных дел. Он отметил, что на этой встрече глав МИД необходимо будет увидеть и определиться, "может ли существовать основа для, возможно, следующей встречи глав государств и правительств, можно ее проработать или нет".