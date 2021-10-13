Лавров всячески избегает встречи в нормандском формате – Кулеба

"За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкие коллеги, или французские коллеги и спрашивали, готов ли я к встрече в нормандском формате на уровне глав МИД, и каждый раз я им сразу, без промедления, говорил: "Готов". Но каждый раз эта встреча не происходила из-за того, что министр Лавров ее всячески избегает", – сказал украинский дипломат.

По его словам, "четкое указание" Лаврову принять участие во встрече министров может дать президент России Владимир Путин после разговора главы Кремля с президентом Франции и канцлером Германии.

"Я готов к такому разговору, поэтому ждем собственно сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали", – объяснил Кулеба.