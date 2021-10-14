Оккупанты на Донбассе 13 октября открывали огонь 10 раз, ранен украинский военный – штаб ООС

"Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку от Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного в Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В сторону Новотошковского и Новотроицкого российско-оккупационные войска стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – добавили в пресс-центре.

С начала суток 14 октября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.