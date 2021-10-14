Россия отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой". МИД Украины выразил протест

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года Фото: dpsu.gov.ua

МИД Украины в связи с этим выразил протест.

"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й так называемый "гуманитарный конвой", – отметили в министерстве.

Перемещение грузов провели на не подконтрольном правительству Украины участке границы через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Украинские дипломаты направили в МИД России ноту протеста с требованием прекратить противоправные действия против суверенитета Украины.