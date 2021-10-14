Россия отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой". МИД Украины выразил протест

МИД Украины в связи с этим выразил протест.
"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й так называемый "гуманитарный конвой", – отметили в министерстве.
Перемещение грузов провели на не подконтрольном правительству Украины участке границы через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Украинские дипломаты направили в МИД России ноту протеста с требованием прекратить противоправные действия против суверенитета Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.
По данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.