Зеленский присвоил Одесскому художественному музею статус национального. Его могут назвать в честь Ройтбурда

"Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю предоставить коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей", – говорится в документе.

Кабмин Украины должен проработать вопрос ремонтно-реставрационных работ помещения музея.

"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом – проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени [его бывшего директора, художника] Александра Ройтбурда", – говорится в указе.

Сегодня Ройтбурду должно было исполнится 60 лет.