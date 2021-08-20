Одесский облсовет не захотел назвать улицу в Одессе в честь художника Ройтбурда

Контекст:

8 августа 2021 года на 60-м году жизни

, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников "Украинской новой волны" – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда.