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ПОЛИТИКА

Одесский облсовет не захотел назвать улицу в Одессе в честь художника Ройтбурда

Память Ройтбурда почтили минутой молчания, но улицу его именем называть отказались
Память Ройтбурда почтили минутой молчания, но улицу его именем называть отказались
Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook

Депутаты Одесского областного совета 19 августа не поддержали предложение присвоить одной из улиц Одессы имя недавно умершего художника, директора Одесского художественного музея, депутата облсовета Александра Ройтбурда. Инициатива не получила достаточного количества голосов, сообщает "Укринформ".

При этом, как сообщается на сайте облсовета, депутаты почтили минутой молчания память покойного коллеги.

Вместо Ройтбурда депутатом облсовета стал следующий за ним в избирательном списке партии "Европейская солидарность" 30-летний военнослужащий, многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе Февзи Мамутов. После аннексии Крыма он уехал с полуострова и живет в Одессе, возглавляет общественную организацию "Крымские татары Одесчины".

В должности депутата Мамутов хочет улучшать социальные условия для переселенцев и развивать спортивную отрасль, рассказал он "Радіо Свобода".

Мамутов принес присягу депутата и занял место в сессионном зале. 

Контекст:8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников "Украинской новой волны" – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР,  перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей. 

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда. 

Теги: Одесса, депутаты, Александр Ройтбурд, крымские татары, переселенцы, Одесская область, переименование, Одесский областной совет, Европейская солидарность
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