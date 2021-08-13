Первый рейс арт-поезда ГогольTrain посвятили Ройтбурду

"ГогольTrain – это первый в Европе арт-поезд. Он уже сделал несколько рейсов на фестиваль ГогольFest в Мариуполе и Херсоне. И вот в 2021 году, к 30-летию независимости Украины, запланировано шесть рейсов из Киева в разные города на крутые культурные события Украины", – говорится в сообщении.

ГогольTrain движется по согласованному с "Укрзалізницею" расписанию. Есть несколько категорий билетов: купе и плацкарт, в одну или в обе стороны; с или без билетов на события, на которые следует поезд.

Первый рейс, из Киева в Одессу и обратно, состоится в связи с Одесским международным кинофестивалем.

ГогольFest – международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства. Основан в 2007 году и до 2017 года проходил в Киеве, а затем начал путешествовать по Украине. На данный момент фестиваль проходил в Днепре, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице.