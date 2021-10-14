Заявку в программу "Тебя ждут дома" подали 3 тыс. человек, причастных к деятельности "ДНР/ЛНР" – СБУ

В СБУ отметили, что они уверены в проверенных Фото: ЕРА

Согласно ее данным, по состоянию на август 2021 года программой "Тебя ждут дома" воспользовались более 420 человек.

"Они могут оставаться на подконтрольной украинской власти территории или выезжать туда, куда они считают нужным, и жить совершенно нормальной жизнью. Служба безопасности Украины не имеет опции контролировать лиц, прошедших по программе. После нашей проверки мы в них уверены", – подчеркнула Прищепа.

Она рассказала, что один из участников программы живет в Дружковке, работает там охранником в магазине.

"Другая участница программы уехала в Николаевскую область. Наши сотрудники помогли ей найти работу, потому что у нее многодетная семья. Она также вернулась к мирной жизни", – отметила Прищепа.

Представитель СБУ предупредила, что программа "Тебя ждут дома" работает исключительно для тех, кто обратился к правоохранителям добровольно. Боевики, которых задержали украинские силовики, воспользоваться этой программой не смогут.