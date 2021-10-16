Соединенные Штаты осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил он.
The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine— Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021
С таким же заявлением выступило в Facebook посольство Соединенных Штатов в Украине.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.