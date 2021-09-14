Шмыгаль анонсировал перепись населения в Украине, которая "изменит страну"

Шмыгаль заявил, что перепись населения принесет Украине очень много инноваций Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий, об этом министр цифровой трансформации [Михаил Федоров] договаривался в том числе и во время поездки в США", – сказал Федоров.

Он отметил, что перепись начнут в 2023 году, а готовиться к ней будут в течение 2022 года, и на это уже сейчас "закладываются соответствующие деньги".

Шмыгаль подчеркнул, что перепись принесет Украине очень много инноваций.

"И, без преувеличения говорю, изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова", – заявил премьер.