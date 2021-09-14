Шмыгаль анонсировал перепись населения в Украине, которая "изменит страну"

"Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий, об этом министр цифровой трансформации [Михаил Федоров] договаривался в том числе и во время поездки в США", – сказал Федоров.
Он отметил, что перепись начнут в 2023 году, а готовиться к ней будут в течение 2022 года, и на это уже сейчас "закладываются соответствующие деньги".
Шмыгаль подчеркнул, что перепись принесет Украине очень много инноваций.
"И, без преувеличения говорю, изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова", – заявил премьер.
Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.
В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.
Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.
В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.
Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 442,6 тыс. человек, сообщала Государственная служба статистики.