Демографически 2020 год стал худшим в истории Украины. Впервые у нас родилось вдвое меньше людей, чем умерло

Пока демографы отдыхают.

Госстат представил конечную демографическую статистику за 2020 год. Декабрь оказался неприятно рекордным – 67,5 тыс. смертей. В целом 2020 год стал худшим за 30-летнюю историю независимой Украины: впервые родилось вдвое меньше, чем умерло (47,5%).

Если значительное повышение количества летальных случаев связано с пандемией (дополнительная летальность), то 293 тыс. новорожденных – печальный приговор власти, которая уже семь лет подряд не в состоянии дать украинцам уверенность в будущем.

Представлю еще один неприятный для многих факт – в 2012 году количество новорожденных составило 80% от числа умерших (в 1991-м – 95%, 1992-м – 85%). Именно этот год был демографически лучшим в Украине в третьем тысячелетии.

Еще важная, на мой взгляд, вещь. Дополнительные 35 тыс. смертей в 2020-м сформировались не только за счет умерших от COVID-19 (18 тыс.). Кроме того, возросло количество умерших от других причин, то есть в связи с неоказанием медицинской помощи и другими факторами.

А при чем здесь демографы? Ни при чем. Они все больше рассказывают обществу о срочной необходимости новой переписи. А демографической катастрофы в отдельно взятой стране почему-то не видят (это мировая тенденция и т.д.). Ну это такое.

Слава Украине! Героям слава!

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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