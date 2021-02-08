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Украинцы предпочитают регистрировать новорожденных через "еМалятко" – пресс-служба "Дії"

За год работы сервиса "еМалятко" в Украине поступило более 56 тыс. заявлений на получение свидетельства о рождении. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Киеве, Харькове, Днепре, Житомире, Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе приложения "Дія".

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В январе 2021-го сервисом воспользовались 51,37% украинцев, у которых родились дети
В январе 2021-го сервисом воспользовались 51,37% украинцев, у которых родились дети
Фото: depositphotos.com

Большинство родителей в Украине при регистрации рождения ребенка отдают предпочтение государственному электронному сервису "еМалятко". Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба приложения "Дія".

В январе 2021-го сервисом воспользовались 51,37% украинцев, у которых родились дети.

"еМалятко" запустили по инициативе правительства в рамках диджитализации государственных услуг. Идея была в том, чтобы максимально упростить процедуру регистрации новорожденных и получение свидетельства о рождении ребенка. Вместо того, чтобы тратить время на походы по инстанциям, родителям новорожденного достаточно зайти на портал или в мобильное приложение "Дія", выбрать сервис "еМалятко" и подать соответствующее заявление. Дело 20 минут", – отметили в пресс-службе.

С момента запуска сервиса в январе прошлого года от родителей новорожденных поступило более 56 тыс. заявлений. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Киеве, Харькове, Днепре, Житомире, Запорожье.

"В "еМалятко" родители могут заказать ряд дополнительных услуг: назначение помощи при рождении, присвоение ребенку индивидуального налогового номера (ИНН), регистрацию места проживания ребенка. В настоящее время среди этих дополнительных услуг лидирует по популярности услуга присвоения ребенку ИНН – ее выбирают 85% заявителей. 72% родителей заказывают помощь при рождении ребенка, а 51% – присвоение ребенку уникального номера записи в реестре", – сообщили в "Дії".

Услуга "еМалятко" доступна по всей Украине на веб-портале "Дія".

6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія". В январе 2020-го в пилотном режиме стартовала услуга "еМалятко". Она объединяет около 10 государственных услуг, которые нужны при рождении ребенка, их можно получить по одному заявлению в роддоме или онлайн.

Теги: Украина, роддом, дети, диджитализация, приложение Дія, родители
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