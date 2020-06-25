В Минюсте Украины назвали самые популярные имена в 2020 году

Среди мужских имен популярными в этом году стали Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, стали Артем и София. В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года, сообщила 24 июня пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

Также родители больше отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди женских имен самыми популярными оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

В январе Минюст сообщал, что самыми популярными именами для детей, рожденных в Киеве в 2019 году, стали Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.