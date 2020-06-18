На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленский

Имя Зеленский попало в список самых редких имен для детей в Закарпатской области вместе с Демьяном, Леонардом, Яном, Самеулем, Себастианом, Жаном, Прокопом, Вогнедаром.

В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных Фото: depositphotos.com

В мае одному из новорожденных в Закарпатской области мальчиков дали имя Зеленский. Об этом 18 июня сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции в Facebook.

Имя Зеленский попало в список редких имен для детей в области. Также туда отнесли мужские имена Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар и женские – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Наиболее распространенные имена, которыми жители Закарпатской области называли в мае мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.