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На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленский

Имя Зеленский попало в список самых редких имен для детей в Закарпатской области вместе с Демьяном, Леонардом, Яном, Самеулем, Себастианом, Жаном, Прокопом, Вогнедаром.

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В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных
В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных
Фото: depositphotos.com

В мае одному из новорожденных в Закарпатской области мальчиков дали имя Зеленский. Об этом 18 июня сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции в Facebook.

Имя Зеленский попало в список редких имен для детей в области. Также туда отнесли мужские имена Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар и женские – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Наиболее распространенные имена, которыми жители Закарпатской области называли в мае мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

В течение пяти месяцев 2020 года в Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2613023818940506&id=1452093591700207

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей.

Теги: дети, Владимир Зеленский, Закарпатская область, ребенок
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