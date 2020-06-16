"Тю, у тебя что, есть ребенок?". Onuka прокомментировала фото мужа и сына

Лидер украинской группы Ната Жижченко пошутила в микроблоге мужа, фронтмена The Manеken Евгения Филатова, опубликовавшего черно-белые фото с их сыном, которому исполнился месяц.

Лидер украинской группы The Manеken Евгений Филатов разместил в Instagram подборку снимков с новорожденным сыном Александром.

"Привет", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет * Публикация от The Maneken (@themaneken) 13 Июн 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Июн 2020 в 7:31 PDT

"Тю, у тебя что, есть ребенок?" – пошутила в комментариях ко второму фото жена Филатова, лидер группы Onuka Ната Жижченко.

14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с Филатовым решили назвать Александром.



Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.