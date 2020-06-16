"Тю, у тебя что, есть ребенок?". Onuka прокомментировала фото мужа и сына

Лидер украинской группы The Manеken Евгений Филатов разместил в Instagram подборку снимков с новорожденным сыном Александром.
"Привет", – написал он.
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"Тю, у тебя что, есть ребенок?" – пошутила в комментариях ко второму фото жена Филатова, лидер группы Onuka Ната Жижченко.
14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с Филатовым решили назвать Александром.
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.