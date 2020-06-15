"Какое маленькое чудо", "Прелесть". Onuka впервые показала сына. Фото

Лидер украинского музыкального проекта Onuka Ната Жижченко показала в Instagram сына Александра.
"Ой світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають вночі", – написала она.
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Ои * світ яснии * Поясни моі * сни В темному місці вони Заквітають вночі * * @happydarina
"Какое маленькое чудо", – написала iliasalov1.
"Прелесть", – отметила inna_ionanova.
Отец ребенка – муж Жижченко, фронтмен группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов.
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.
14 мая у них родился сын.