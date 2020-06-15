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15 июня, 2020
 
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"Какое маленькое чудо", "Прелесть". Onuka впервые показала сына. Фото

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала фото сына от продюсера Евгения Филатова.

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Onuka: "Ой світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають вночі"
Onuka: "Ой світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають вночі"
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинского музыкального проекта Onuka Ната Жижченко показала в Instagram сына Александра.

"Ой світ ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають вночі", – написала она.

"Какое маленькое чудо", – написала iliasalov1.

"Прелесть", – отметила inna_ionanova.

Отец ребенка – муж Жижченко, фронтмен группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

14 мая у них родился сын.

Теги: Onuka, The Maneken, ребенок, Евгений Филатов, Ната Жижченко
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