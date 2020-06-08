Где отдохнуть летом в Украине. Рекомендации от ONUKA

Фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко составила список украинских городов, которые рекомендует посетить украинцам во время летнего отпуска. Рекомендации певица обнародовала на своей странице в Instagram.
По словам Жижченко, если раньше она отдыхала в Украине только в перерывах между музыкальными фестивалями, то в этом году намерена провести полноценный отпуск, путешествуя по стране.
"Признаюсь, несколько городов в Западной Украине для себя открыла совсем недавно. Так случилось с Ивано-Франковском и Мукачевo. В последнем вообще жизнь бурлит по своим правилам. Спокойно. Волшебно. А еще горы совсем рядом", – рассказала певица.
Жижченко также поделилась впечатлениями о Львове. "Это туристический центр всей страны. Театры, выставки, множество классных спотов с украинскими блюдами, которых почему-то так мало в Киеве. Сюда можно приехать на неделю, и все равно будет мало", – считает она.
При этом певица назвала Чернигов самым недооцененным туристами украинским городом.
"Всего полтора часа от Киева, и попадаешь в маленькую сказку. Тебя ждут храмы времен Киевской Руси, пещеры, на которые можно выделить половину дня, а еще прогулки вдоль Десны. А самое главное, Чернигов никогда не перестает поражать", – заявила Жижченко, отметив в том числе приятные цены.
Любимым место для перезагрузки певица назвала Чернобыльскую зону отчуждения. По ее мнению, лето – лучшее время для туристических поездок в этот регион.
Замыкает список туристических маршрутов певицы Одесса.
"Это город, в который стоит приехать если не за морем, то за ночною жизнью", – подытожила Жижченко.
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Якщо в минулі роки ми відпочивали в українських містах переважно під час перерви між літніми музичним фестивалями, то 2020-й, здається, стане найкращою нагодою для повноцінних відпусток Україною. Тільки б сама країна повноцінно вийшла з карантину. * Маю зізнатися, кілька міст у Західній Україні для себе відкрила лише нещодавно. Так трапилося з Івано-Франківськом, що вразив своєю красою, і з «містом-замком» Мукачевoм. В останньому взагалі життя вирує за своїми правилами. Спокійно. Чарівно. А ще гори там зовсім поруч. Без перебільшення. * Львів. Скільки б ми туди не приїздили з концертами — нервую, як і перед київськими лайвами. Адже це вибагливий слухач, якого не хотілося б підвести. (@leopolisjazz, @festrepublic ). А якщо казати не про концерти: як на мене, Львів — це туристичний центр всієї країни. Театри, виставки, безліч класних спотів з українськими стравами, яких чомусь так мало в Києві. Сюди можна приїхати на тиждень, і все одно буде замало. * Про Чернігів, як мій другий дім, я вже згадувала чимало разів, але не втомлюся повторювати: це місто є одним з найбільш недооцінених у країні. Усього півтори години від Києва — і реально потрапляєш у маленьку казку. На тебе чекають: храми часів Київської Русі, печери, на які можна виокремити окрему половину дня, а ще прогулянки вздовж Десни. А найголовніше, Чернігів ніколи не перестає вражати, ціни — геть на все — вдвічі менші, ніж удома. * А ще літо — класний сезон для подорожей до Зони відчуження, яка в цей час ніби потопає в літній флорі. І хоча тогоріч, після виходу серіалу «Чорнобиль», навала туристів ніби порушила тамтешній спокій, все одно для мене це — найулюбленіше місце для перезавантаження. * Ну, і, звісно, Одеса, яка цього року, напевне, переживе свій туристичний бум. Місто, куди можна їхати, якщо не за морем, то за нічним життям. Улюблені спогади тут пов'язані з @m1_club_hotel. Та, впевнена, з часів нашого з Женею останнього візиту там відкрили ще десятки класних готелів, барів, які ніби порушують спокійний ритм Півдня. * Які у вас плани на літо, якщо не карантин? * @happydarina
По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.
Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.