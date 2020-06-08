Где отдохнуть летом в Украине. Рекомендации от ONUKA

По словам фронтвумен группы Onuka Наты Жижченко, лето – лучшее время для посещения Чернобыльской зоны отчуждения.

Фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко составила список украинских городов, которые рекомендует посетить украинцам во время летнего отпуска. Рекомендации певица обнародовала на своей странице в Instagram.

По словам Жижченко, если раньше она отдыхала в Украине только в перерывах между музыкальными фестивалями, то в этом году намерена провести полноценный отпуск, путешествуя по стране.

"Признаюсь, несколько городов в Западной Украине для себя открыла совсем недавно. Так случилось с Ивано-Франковском и Мукачевo. В последнем вообще жизнь бурлит по своим правилам. Спокойно. Волшебно. А еще горы совсем рядом", – рассказала певица.

Жижченко также поделилась впечатлениями о Львове. "Это туристический центр всей страны. Театры, выставки, множество классных спотов с украинскими блюдами, которых почему-то так мало в Киеве. Сюда можно приехать на неделю, и все равно будет мало", – считает она.

При этом певица назвала Чернигов самым недооцененным туристами украинским городом.

"Всего полтора часа от Киева, и попадаешь в маленькую сказку. Тебя ждут храмы времен Киевской Руси, пещеры, на которые можно выделить половину дня, а еще прогулки вдоль Десны. А самое главное, Чернигов никогда не перестает поражать", – заявила Жижченко, отметив в том числе приятные цены.

Любимым место для перезагрузки певица назвала Чернобыльскую зону отчуждения. По ее мнению, лето – лучшее время для туристических поездок в этот регион.

Замыкает список туристических маршрутов певицы Одесса.

"Это город, в который стоит приехать если не за морем, то за ночною жизнью", – подытожила Жижченко.

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.