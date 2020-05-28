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28 мая, 2020
 
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Onuka – мужу: Впереди еще много испытаний: творческих, семейных, бытовых

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко заявила, что ей сложно представить даже минуту без мужа, продюсера Евгения Филатова.

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Onuka: Время танцует, когда ты рядом
Onuka: Время танцует, когда ты рядом
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко в Instagram поздравила с днем рождения супруга, фронтмена группы The Maneken, продюсера Евгения Филатова.

"Время танцует, когда ты рядом. Мне сложно представить даже минуту без тебя. Думаю, впереди еще много испытаний: творческих, семейных, бытовых. И уверенность в том, что с тобой мне по силам все, не оставляет ни на минуту. С твоим днем рождения, Женя", – написала она.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

14 мая у них родился сын. Мальчика назвали Александром.

Теги: Onuka, The Maneken, Евгений Филатов, Ната Жижченко
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