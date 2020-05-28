Onuka – мужу: Впереди еще много испытаний: творческих, семейных, бытовых

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко в Instagram поздравила с днем рождения супруга, фронтмена группы The Maneken, продюсера Евгения Филатова.
"Время танцует, когда ты рядом. Мне сложно представить даже минуту без тебя. Думаю, впереди еще много испытаний: творческих, семейных, бытовых. И уверенность в том, что с тобой мне по силам все, не оставляет ни на минуту. С твоим днем рождения, Женя", – написала она.
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Час танцює, коли ти поруч. Мені складно уявити навіть хвилину без тебе. Думаю, попереду ще багато випробувань: творчих, родинних, побутових. Та впевненість у тому, що з тобою мені під силу все, не лишає ні на мить. З твоі * м Днем народження, Женя. * * @what_happened_to_marker @lofficielhommesua
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.
14 мая у них родился сын. Мальчика назвали Александром.